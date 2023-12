В аэропорту Китая перед взлетом загорелся российский самолет

Утром 8 января в международном аэропорту Сяошань города Ханчжоу перед самым взлетом воспламенился грузовой самолет. После того, как пожар удалось потушить – борт разломился пополам.

Источник: Shanghai Daily

Детали: Сообщается, что пожар произошел в салоне во время руления самолета. После этого он остановился, из самолета были эвакуированы 8 членов экипажа.

Самолет Ту-204 принадлежит российской авиакомпании "Авиастар-ТУ".

A cargo plane caught fire at #Hangzhou Xiaoshan International Airport at 4:40am today. The fire happened in the cabin when the plane was taxiing. 8 crew members were rescued from the plane. pic.twitter.com/sW31etaWoX