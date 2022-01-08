Китайские ученые обнаружили воду на Луне

Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанье-5" в 2020 году.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Science Advances

Дословно: "Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отображения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанье-5". По нашим подсчетам, в образце лунной почвы содержится 120 миллионных частиц воды, в большинстве своем, появившейся в нем благодаря солнечному ветру"

Детали: В материале отмечается, что почва была собрана в северной части области "Океан Бур".

Напомним: