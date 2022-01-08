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Китайские ученые обнаружили воду на Луне

Суббота, 8 января 2022, 22:59
Китайские ученые обнаружили воду на Луне
Луна, фото pixabay

Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанье-5" в 2020 году.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Science Advances

Дословно: "Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отображения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанье-5". По нашим подсчетам, в образце лунной почвы содержится 120 миллионных частиц воды, в большинстве своем, появившейся в нем благодаря солнечному ветру"

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Детали: В материале отмечается, что почва была собрана в северной части области "Океан Бур".

Напомним:

  • Китайский зонд "Чанье-5" был запущен в ноябре 2020 года, 1 декабря 2020 года зонд добирался до Луны, а затем вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив на Землю 1731 грамм лунного грунта.

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Темы: космоснаукаКитай
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