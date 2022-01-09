В Германии более 30 тысяч человек вышли на антикарантинные акции протестов

Десятки тысяч человек в Германии вышли в субботу на протесты против коронавирусных карантинных ограничений, прошли также контрдемонстрации сторонников мер по борьбе с пандемией.

Источник: DPA

Детали: По данным полиции, крупнейшее мероприятие состоялось в Гамбурге, в котором приняли участие около 13 700 человек.

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Организаторы призывали присутствующих одевать маски и соблюдать дистанцию согласно правилам, хотя многие не прислушались к призыву.

В Дюссельдорфе на акцию протеста вышли 4 тысячи человек, во Франкфурте – около 8 тысяч, в Вецларе – 2 тысячи человек, в Трири – около 6 тысяч. В северном городе Шверин собралось около 1 600 человек.

В Магдебурге 5 тысяч человек шли по городу несколько часов, останавливая трамваи и иногда перекрывая дороги.

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В южной земле Бавария 2 700 человек протестовали в Регенсбурге и еще 2 тысячи в Ансбахе.

Антикарантинная акция протеста в Берлине прошла в форме автоколонны. Полиция насчитала более 100 транспортных средств, 70 велосипедов и около 200 человек.

В субботу также прошли контрдемонстрации протестам против карантина.

Около 2 500 человек вышли в городке Минден на западе Германии.

По данным полиции и организаторов, в Эрфурте около тысячи человек оказали свою поддержку демократии и мерам против пандемии.

По словам полиции, в Вецларе прошли дополнительные контрдемонстрации с 500 людьми; и в Трире – с сотней человек.

Люди в Дрездене зажгли свечи, чтобы почтить память погибших от Covid-19.

К мемориалу перед церковью Фрауэнкирхе пришли более 9,5 тысяч человек.

Напомним: Один из активных участников немецкого движения Querdenken, к которому принадлежат коронаскептикы, заразился коронавирусом и был госпитализирован в Лейпциге.