В Германии более 30 тысяч человек вышли на антикарантинные акции протестов
Десятки тысяч человек в Германии вышли в субботу на протесты против коронавирусных карантинных ограничений, прошли также контрдемонстрации сторонников мер по борьбе с пандемией.
Источник: DPA
Детали: По данным полиции, крупнейшее мероприятие состоялось в Гамбурге, в котором приняли участие около 13 700 человек.
Организаторы призывали присутствующих одевать маски и соблюдать дистанцию согласно правилам, хотя многие не прислушались к призыву.
В Дюссельдорфе на акцию протеста вышли 4 тысячи человек, во Франкфурте – около 8 тысяч, в Вецларе – 2 тысячи человек, в Трири – около 6 тысяч. В северном городе Шверин собралось около 1 600 человек.
В Магдебурге 5 тысяч человек шли по городу несколько часов, останавливая трамваи и иногда перекрывая дороги.
В южной земле Бавария 2 700 человек протестовали в Регенсбурге и еще 2 тысячи в Ансбахе.
Антикарантинная акция протеста в Берлине прошла в форме автоколонны. Полиция насчитала более 100 транспортных средств, 70 велосипедов и около 200 человек.
В субботу также прошли контрдемонстрации протестам против карантина.
Около 2 500 человек вышли в городке Минден на западе Германии.
По данным полиции и организаторов, в Эрфурте около тысячи человек оказали свою поддержку демократии и мерам против пандемии.
По словам полиции, в Вецларе прошли дополнительные контрдемонстрации с 500 людьми; и в Трире – с сотней человек.
Люди в Дрездене зажгли свечи, чтобы почтить память погибших от Covid-19.
К мемориалу перед церковью Фрауэнкирхе пришли более 9,5 тысяч человек.
Напомним: Один из активных участников немецкого движения Querdenken, к которому принадлежат коронаскептикы, заразился коронавирусом и был госпитализирован в Лейпциге.