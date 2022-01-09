В Луганской области беспилотник оккупантов пересек линию столкновения – штаб ООС

За сутки 8 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 6 нарушений прекращения огня, в том числе пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Из них 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения".

Детали: Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ с минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы:

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в сторону Песков;

в направлении Богдановки и Крымского;

вблизи Станицы Луганской;

недалеко от Новомихайловки.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.