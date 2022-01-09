В Луганской области беспилотник оккупантов пересек линию столкновения – штаб ООС
За сутки 8 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 6 нарушений прекращения огня, в том числе пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Из них 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения".
Детали: Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ с минометов, гранатометов, стрелкового оружия.
В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы:
- в сторону Песков;
- в направлении Богдановки и Крымского;
- вблизи Станицы Луганской;
- недалеко от Новомихайловки.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.