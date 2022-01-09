Главные новости субботы и ночи: США и Россия, задержанные в Казахстане

США назвали новые меры, чтобы сдерживать вторжение России в Украину; количество задержанных в Казахстане превысило 5 тысяч человек – актуальные новости 8 января и ночи.

О США и России

На предстоящих переговорах с Москвой представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений.

Соединенные Штаты готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

О задержанных в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана в субботу днем сообщило, что за время протестов в органы полиции доставлено почти 4,5 тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, также 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен подросток.

Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о реальном количестве жертв.

Позже МВД Казахстана сообщило о 5 135 задержанных людях в результате массовых протестов.

О других важных новостях

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера театра и кино Вячеслава Чепурченко.

В МИД России в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Казахстана заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого ныне "Омикрона".

В течение текущего года украинский парламент планирует принять законы о прозрачности в громадах и об обязательных стратегиях развития, дать равные возможности для привлечения заимствований громадами, а также наработать финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации.

В субботу в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинская команда в составе Артема Тищенко и Дарии Блашко заняла третье место.