Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости субботы и ночи: США и Россия, задержанные в Казахстане

Воскресенье, 9 января 2022, 08:00
фото из Алматы Tengrinews.kz

США назвали новые меры, чтобы сдерживать вторжение России в Украину; количество задержанных в Казахстане превысило 5 тысяч человек – актуальные новости 8 января и ночи.

О США и России

На предстоящих переговорах с Москвой представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений.

Соединенные Штаты готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

О задержанных в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана в субботу днем сообщило, что за время протестов в органы полиции доставлено почти 4,5 тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, также 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен подросток.

Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о реальном количестве жертв.

Позже МВД Казахстана сообщило о 5 135 задержанных людях в результате массовых протестов.

О других важных новостях

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера театра и кино Вячеслава Чепурченко.

В МИД России в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Казахстана заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого ныне "Омикрона".

В течение текущего года украинский парламент планирует принять законы о прозрачности в громадах и об обязательных стратегиях развития, дать равные возможности для привлечения заимствований громадами, а также наработать финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации.

В субботу в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинская команда в составе Артема Тищенко и Дарии Блашко заняла третье место.

Темы: СШАРосcияКазахстан
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве избили телеведущего Куликова, нападавшие задержаны

Писатель Шендерович заявил, что покинул Россию из-за угрозы тюрьмы

На Банковой рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ

Умер президент Европейского парламента

США "по-тихому" утвердили $200 млн военной помощи Украине – СМИ

У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне

Все новости...
США
Делегация РФ прибыла в Женеву, планирует сразу начать переговоры со США
США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине – АР
США не будут уменьшать численность войск в Европе – Пентагон
Последние новости
12:42
Морозы задержатся в Украине на пару дней – прогноз
12:16
Тысячи жителей Германии протестовали против коронавирусных ограничений
12:13
Производитель таблеток "Молнупиравир" заявил, что препарат работает против COVID-штамма Омикрон
12:08
Новинский продал земельные участки в Одессе под застройку российскому бизнесмену
12:06
16 детей отравились в аквапарке Хмельницкого: полиция проверяет
12:01
Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и выводить капитал
12:00
В России рассказали, сколько их "миротворцы" пробудут в Казахстане
11:50
Bolt привлек 628 миллионов евро инвестиций: как выросла оценка компании
11:45
Правоохранителям с февраля 2022 года повысят зарплату – Монастырский
11:42
В Украине планируют разрешить Covid-вакцинацию детей от 5 лет
Все новости...