В Украине под 3 тысячи новых заражений ковидом и 75 смертей

За сутки 8 января зафиксировано 2 810 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 2 810 больных 163 ребенка и 33 медработника.

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За прошедший день болезнь унесла жизни 75 украинцев. Также за минувшие сутки было госпитализировано 840 человек, выздоровели - 2 818 человек.

Больше всего новых случаев в Киеве (437), Львовской (257) и Винницкой (205) областях.

С начала пандемии в Украине заболело уже 3 702 473 человека.

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Напомним:

7 января в Украине віявили 3 195 случаев коронавируса, умерло 76 больных, выздоровело 1942 человека.

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого сейчас "Омикрона".

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