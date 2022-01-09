В Украине под 3 тысячи новых заражений ковидом и 75 смертей
Воскресенье, 9 января 2022, 08:21
За сутки 8 января зафиксировано 2 810 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 2 810 больных 163 ребенка и 33 медработника.
За прошедший день болезнь унесла жизни 75 украинцев. Также за минувшие сутки было госпитализировано 840 человек, выздоровели - 2 818 человек.
Больше всего новых случаев в Киеве (437), Львовской (257) и Винницкой (205) областях.
С начала пандемии в Украине заболело уже 3 702 473 человека.
Напомним:
- 7 января в Украине віявили 3 195 случаев коронавируса, умерло 76 больных, выздоровело 1942 человека.
- На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого сейчас "Омикрона".
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Украинская правда