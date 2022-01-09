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В Украине под 3 тысячи новых заражений ковидом и 75 смертей

Воскресенье, 9 января 2022, 08:21
Динамика заболеваемости коронавирусом, инфографика УП

За сутки 8 января зафиксировано 2 810 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 2 810 больных 163 ребенка и 33 медработника.

За прошедший день болезнь унесла жизни 75 украинцев. Также за минувшие сутки было госпитализировано 840 человек, выздоровели - 2 818 человек.

Больше всего новых случаев в Киеве (437), Львовской (257) и Винницкой (205) областях.

С начала пандемии в Украине заболело уже 3 702 473 человека.

Напомним:

  • 7 января в Украине віявили 3 195 случаев коронавируса, умерло 76 больных, выздоровело 1942 человека.
  • На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого сейчас "Омикрона".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКиев
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