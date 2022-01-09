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Дело о телесных повреждениях: суд рекомендовал невоспитанному мужчине прочесть роман

Воскресенье, 9 января 2022, 07:57
Дело о телесных повреждениях: суд рекомендовал невоспитанному мужчине прочесть роман
Книга, фото pixabay

Малиновский суд Одессы признал виновным в совершении уголовного проступка 35-летнего мужчину за пощечину незнакомцу, назначил ему штраф и рекомендовал прочитать детский роман "Полианна" авторки Элеонор Портер.

Источник: Государственная судебная администрация со ссылкой на решение суда

Детали: Обвиняемый, имеющий высшее педагогическое образование и работающий директором ООО, обвинялся в нанесении умышленных легких телесных повреждений, мужчина признал свою вину.

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В судебных материалах говорится, что летом 2020 года у жены подсудимого возник конфликт с другим мужчиной, поцарапавшим ее автомобиль. Женщина позвонила по телефону обвиняемому с жалобами, тот приехал на место и ударил того, с кем спорила жена.

Председательствующий судья Александр Гарский учел то, что подозреваемый признал свою вину, а также то, что телесные повреждения были легкими.

Приговор также констатирует, что обвиняемый "сильно разволновался". Мужчина вышел из машины и, по данным суда, не разговаривая, подошел к одному из мужчин (с которыми конфликтовала жена) и дал ему пощечину. Потерпевший упал на землю и поцарапал локти.

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Суд установил, что обвиняемый "применил физическую силу почти инстинктивно". А события, произошедшие с его женой, "относились к обычному человеческому недопониманию".

Учитывая, что подсудимый не видел другого пути разрешения конфликта, суд очень критически оценил такое поведение, считая его не только оскорбительным по отношению к другому, но и вредным для общества в целом.

Поэтому суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, оштрафовал на 850 гривен и рекомендовал прочитать роман Элеонор Портер "Поллиана".

Дословно: "Очевидно, что указанное правонарушение стало возможным исключительно из-за отсутствия обычной человеческой культуры и воспитания со стороны обвиняемого…

Суд считает необходимым рекомендовать обвиняемому обратить внимание на собственное отношение к жизни и критически оценив все последствия содеянного, уделить внимание собственному интеллектуальному развитию в направлении доброжелательного отношения к другому человеку".

Напомним:

  • Суд под председательством судьи Александра Гарского в октябре 2021 признал виновными двух молодых людей 19 и 23 лет в краже магнитолы и присудил им читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

Украинская правда
Темы: суд
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