Снегопад надвигается: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Воскресенье, 9 января 2022, 09:59
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий – на всей территории страны ожидается сильный снег.
Источник: ГСЧС
Детали: В воскресенье, 9 января, в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега.
Ожидается прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, "желтый").
9-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды, местами возможен выход воды на пойму.
Спасатели обращают внимание граждан на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Украинская правда