Снегопад надвигается: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий – на всей территории страны ожидается сильный снег.

Источник: ГСЧС

Детали: В воскресенье, 9 января, в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем ​​в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега.

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Ожидается прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, "желтый").

9-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды, местами возможен выход воды на пойму.

Спасатели обращают внимание граждан на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

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