Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Снегопад надвигается: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Воскресенье, 9 января 2022, 08:59
Снегопад надвигается: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Зима, фото pixabay

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий – на всей территории страны ожидается сильный снег.

Источник: ГСЧС

Детали: В воскресенье, 9 января, в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем ​​в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Реклама:

Ожидается прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, "желтый").

9-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды, местами возможен выход воды на пойму.

Спасатели обращают внимание граждан на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

ВИДЕО ДНЯ
Погода 9 января
Погода 9 января
Укргидрометцентр

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: