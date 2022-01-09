В Украине сделали уже 18 тысяч бустерных прививок против Covid

В субботу, 8 января, украинцы получили 26,9 тыс. прививок против коронавируса, из них 2193 – бустерные дозы.

Источник: данные Минздрава

Детали: 26 950 человек были вакцинированы против коронавируса в течение суток.

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Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425. Дополнительную дозу получили 314 граждан, а бустерную – 2193.

С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека. Дополнительной дозой привит 6 101 человек, а бустерной – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.

Напомним:

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Украинцы смогут сгенерировать новый Covid-сертификат после третьей прививки против коронавируса – новый документ будет действителен 270 дней.

Знать больше: Чем дополнительная доза ковид-вакцины отличается от бустерной