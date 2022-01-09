Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

Воскресенье, 9 января 2022, 16:06
После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди
фото ГПСУ

Из-за массового отъезда украинцев в страны ЕС после новогодне-рождественских праздников в некоторых пунктах пропуска образовались очереди.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Сегодня в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС. Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников".

Реклама:

Детали: По данным пограничников, перед некоторыми пунктами пропуска, в частности "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, насчитывающее в среднем от 80 до 150 автомобилей.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Пограничники напомнили, что для тех путешествующих лиц, которые не сделали ПЦР-тесты на Covid за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура может замедлять погранично-таможенное движение.

ВИДЕО ДНЯ

Актуальную ситуацию в пунктах пропуска можно отслеживать на Facebook-странице Западного регионального управления (обновляется каждые 3 часа) https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon, на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map и онлайн камерах также на ведомственном сайте https://dpsu.gov.ua/ua/border/.

Украинская правда
Темы: границаЕСПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
граница
В Латвии думают о "зубах дракона" и минах на границе с Россией и Беларусью
ГПСУ поймала более 20 тысяч человек на попытке незаконно выехать из Украины с 24 февраля
Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: