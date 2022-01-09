Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

Воскресенье, 9 января 2022, 17:06
фото ГПСУ

Из-за массового отъезда украинцев в страны ЕС после новогодне-рождественских праздников в некоторых пунктах пропуска образовались очереди.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Сегодня в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС. Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников".

Детали: По данным пограничников, перед некоторыми пунктами пропуска, в частности "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, насчитывающее в среднем от 80 до 150 автомобилей.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Пограничники напомнили, что для тех путешествующих лиц, которые не сделали ПЦР-тесты на Covid за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура может замедлять погранично-таможенное движение.

Актуальную ситуацию в пунктах пропуска можно отслеживать на Facebook-странице Западного регионального управления (обновляется каждые 3 часа) https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon, на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map и онлайн камерах также на ведомственном сайте https://dpsu.gov.ua/ua/border/.

Украинская правда
Темы: границаЕСПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд

Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия

Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус "НАТО-плюс"

видео"Миротворцы" ОДКБ заявили, что уже готовятся покинуть Казахстан

Полиция уточнила: пьяный полковник во время задержания был не в должности, а в декрете

Все новости...
граница
Госпогранслужба изготовила 2000 бухт колючей проволоки для границы с Беларусью
Около 30 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками
Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех
Последние новости
05:45
Оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов
04:48
FDA предупредила о "редком риске кровотечения" от вакцины Johnson & Johnson
03:57
фотоСмертельное ДТП на Киевщине: грузовик "смял" легковушку
03:06
США готовы "увеличить оборонную помощь Украине" – Блинкен
02:31
В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН
01:54
Рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным – Billboard
01:08
Нуланд: США готовят "очень болезненные санкции" против России
00:39
Северная Корея провела "успешное испытание гиперзвуковой ракеты" – СМИ
23:51
Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд
23:09
"Оскар" впервые с 2018 года проведут с ведущими
Все новости...