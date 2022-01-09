После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

Из-за массового отъезда украинцев в страны ЕС после новогодне-рождественских праздников в некоторых пунктах пропуска образовались очереди.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Сегодня в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС. Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников".

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Детали: По данным пограничников, перед некоторыми пунктами пропуска, в частности "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, насчитывающее в среднем от 80 до 150 автомобилей.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Пограничники напомнили, что для тех путешествующих лиц, которые не сделали ПЦР-тесты на Covid за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура может замедлять погранично-таможенное движение.

ВИДЕО ДНЯ

Актуальную ситуацию в пунктах пропуска можно отслеживать на Facebook-странице Западного регионального управления (обновляется каждые 3 часа) https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon, на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map и онлайн камерах также на ведомственном сайте https://dpsu.gov.ua/ua/border/.