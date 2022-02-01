Глава МИД Британии, которая должна была прибыть в Украину, заболела Covid

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была на этой неделе посетить Украину, заболела коронавирусом.

Источник: Трасс в twitter

Прямая речь: "Сегодня (31 января – ред.) вечером я получила положительный результат на Covid.

К счастью, у меня было три прививки. Так что буду работать из дома, поскольку нахожусь на самоизоляции".

Что предшествовало: Сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс на этой неделе посетит Украину.

Напомним: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

Накануне стало известно, что Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на "возрастающую угрозу" со стороны России.

Британские чиновники заявили, что особых угроз британским дипломатам не было, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Британию.

Действия посольства были описаны как меры предосторожности, и, как считается, за последние 24 часа не происходило ничего конкретного, что могло бы вызвать решение Британии.

Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что посольство в Киеве продолжает работать, но "важно, чтобы мы были готовы к любой ситуации".