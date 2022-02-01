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Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины

Вторник, 1 февраля 2022, 03:49

Правительство Британии анонсировало выделение Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "снизить зависимость от российских энергоносителей".

Источник: сайт правительства Британии

Дословно: "Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции – шаги, укрепившие способность страны противостоять вредному и антидемократическому влиянию.

Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей".

Детали: Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев – для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.

"Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать Россию к активному участию в переговорах с НАТО", – отмечают в правительстве Британии.

Напомним: В начале декабря сообщалось, что Британия выделит в поддержку Украины дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов в сфере инвестиций, торговли и безопасности.

Украинская правда
Темы: Великобританияэнергетика


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