Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России

Вторник, 1 февраля 2022, 07:51

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в понедельник внесла в парламент новый законопроект, который усилит и расширит режим санкций Британии в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

До сих пор Великобритания могла вводить санкции только против тех, кто связан с дестабилизацией Украины. Расширенный режим будет означать, что под санкции может попасть гораздо более широкий круг лиц и предприятий из-за их важности для Кремля.

Реклама:

Новые ограничения будут готовы в случае необходимости нанести удар российскому государству и его стратегическим интересам "там, где это действительно больно", заявили в британском правительстве. Режим также предполагает, что Британия сможет действовать вместе с США и другими союзниками, чтобы заморозить активы и запретить поездки определенному кругу лиц.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины, имеете ли более широкое значение для Кремля, мы будем иметь право наложить на вас санкции. Все варианты возможны и спрятаться будет негде.

Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-то был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского Союза", - прокомментировала глава МИД Британии Лиз Трасс.

ВИДЕО ДНЯ

Она добавила, что Британия ясно дала понять, что единственный путь вперед для России - это деэскалация, прекращение агрессивной кампании гибридной войны и начало содержательных переговоров.

Закон должен вступить в силу с 10 февраля. В воскресенье Трасс заявила, что под новые санкции могут попасть олигархи из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Российский пилот чуть не сбил британский самолет, думая, что получил разрешение – BBC
Джонсон − о медленных поставках оружия Украине: "Какого черта мы ждем?"
Минобороны Британии назвало важным этапом отход Украины от российского ядерного топлива
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: