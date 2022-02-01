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В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей

Вторник, 1 февраля 2022, 08:55

США разработали пакет санкций, направленных против представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины.

Об этом в понедельник на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как для российских элит, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами", - сказала Псаки.

Она добавила, что указанные лица входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются участниками дестабилизирующего поведения Кремля.

"Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом, а это значит, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам", - подчеркнула представитель Белого дома.

В понедельник издание Financial Times сообщило, что администрация США завершила работу над списком людей, против которых введут санкции в случае нового вторжения РФ в Украину. Речь идет о лицах, близких к Кремлю и участвующих в принятии решений или имеющих отношение к дестабилизирующим действиям России.

Ранее сообщалось, что в Сенате США близки к соглашению по проекту закона о санкциях против России за его действия в Украине.

Напомним, Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия будет предпринимать военные действия против Украины.

Темы: санкцииСШАРосcия


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