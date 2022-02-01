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47% украинцев получили базовый курс вакцинации против коронавируса – Ляшко

Вторник, 1 февраля 2022, 08:31
47% украинцев получили базовый курс вакцинации против коронавируса – Ляшко
Фото Днепропетровской ОГА

Более 47% жителей Украины получили полный базовый курс вакцинации против коронавируса из двух прививок.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 февраля

Прямая речь: "По меньшей мере, 1 дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47% получили полный базовый курс вакцинации, а именно 2 дозы".

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Детали: Кроме того, более 350 тысяч украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины.

Ляшко отметил, что в Украине четвертую неделю растет количество случаев заболевания Covid-19, но не все пожилые люди вакцинировались.

Министр подчеркнул, что по мировым статистическим данным невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем получившие три дозы вакцины. Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых в возрасте 65+.

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Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Ляшко Виктор
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