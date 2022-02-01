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Синоптики рассказали, каким будет февраль

Вторник, 1 февраля 2022, 08:38
Синоптики рассказали, каким будет февраль
Фото pixabay.com

В феврале средняя месячная температура ожидается 0-4 градуса мороза, что близко к норме, осадки прогнозируются также в пределах нормы, только в западных и юго-западных областях – меньше нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно Укргидрометцентр: "Средняя месячная температура воздуха ожидается 0-4° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 1° тепла, что близко к норме".

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Детали: Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм – это также в пределах нормы.

Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39° мороза, на юге Одесской области, в Крыму 15-23° мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20° тепла, в южной части, Винницкой и Прикарпатской местами 21-24°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

Украинская правда
Темы: погода
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