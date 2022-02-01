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СБУ разоблачила мошеннические колл-центры в тюрьмах ОРДО

Вторник, 1 февраля 2022, 12:01
фото ОГП

Сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания средств у граждан Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "В ходе спецоперации была отслежена вся цепь звонков из "колл-центров отечественных банков", которые на самом деле совершали заключенные из ОРДЛО. За время своей "деятельности" злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен".

 

Детали: Житель города Краматорска уведомлен о подозрении в пособничестве завладению чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

По данным следствия, подозреваемый вступил в сговор с представителями оккупационной администрации РФ – главарями так называемой "ДНР".

В местах лишения свободы под их контролем была создана разветвленная сеть колл-центров. Узники звонили по телефону гражданам Украины и, представляясь сотрудниками известных украинских банков, выманивали у них конфиденциальные персональные и банковские данные. После этого завладевали денежными средствами с их карточных счетов.

Обналичивание похищенных средств и их последующую переправку через линию разграничения координировал подозреваемый.

Его курьерами были жители подконтрольных украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовые сервисы.

Часть похищенных у украинских граждан денег группа лиц передавала так называемым "правоохранителям" на оккупированных территориях, которые осуществляли координацию деятельности колл-центров.

Во время проведения санкционированных обысков силовики обнаружили и изъяли многочисленные банковские карты, мобильные устройства, черные записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и уведомлении о подозрении всем соучастникам преступной группировки.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛО


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