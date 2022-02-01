В Армении согласовали отставку президента по его собственному желанию

В Армении официально прекратили полномочия Армена Саркисяна как президента страны после просьбы об отставке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Спикер парламента Ален Симонян подписал протокол, согласующий отставку президента.

"На основе ходатайства об отставке президента Республики и руководствуясь требованиями ст.142 Конституции Республики Армения… полномочия президента Республики Армена Саркисяна считать приостановленными", - отмечается в документе.

Согласно армянской конституции, в случае добровольного ухода президента с должности, невозможности исполнять президентские полномочия или смерти, его полномочия по инаугурации нового главы государства выполняет спикер парламента, следовательно, Ален Симонян. Полномочия спикера временно передали вице-спикеру Национального собрания Аскопу Аршакяну.

Досрочные выборы должны состояться не ранее чем через 25 дней и не позднее 35 дней с момента, когда должность президента уволилась. Следовательно, выборы должны назначить на один из 10 дней, начиная с 25 февраля. Главу государства избирает парламент.

Напомним, Армен Саркисян 23 января попросил об отставке, указав причиной то, что у него нет полномочий, чтобы влиять на ключевые политические процессы. До завершения его каденции оставалось три года. Саркисян мог в течение семи дней отозвать свое заявление, но не сделал этого.

Армен Саркисян имел напряженные отношения с премьером Николом Пашиняном, часто становясь на сторону пророссийской оппозиции. В частности президент остро критиковал Пашиняна после войны 2020 года, несколько раз безуспешно пытаясь отменить некоторые постановления правительства, обжаловав их в Конституционном суде.

У партии действующего премьера, которая имеет 53% голосов в парламенте, есть все шансы избрать "своего" президента, не договариваясь с оппозицией.