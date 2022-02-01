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Российские власти требуют от СМИ удалить публикации о расследовании Навального

Вторник, 1 февраля 2022, 12:37
Скриншот

В России независимые СМИ получили распоряжение Роскомнадзора об удалении материалов, рассказывающих о расследовании заключенного оппозиционера Алексея Навального.

Источник: российское издание "Новая газета"

Детали: Такие требования предъявили "Новой газете", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", "Медузи", Znak.com, саратовскому изданию "Свободные новости" и магаданскому порталу "Очень".

Всего Роскомнадзор требует удалить 77 материалов.

Среди них — новости о "дворце Путина" под Геленджиком, о расследовании "Он вам не Димон", о недвижимости главы Татарстана Рустама Миниханова, даче главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, пентхаус тезки жены депутата Леонида Слуцкого и другие.

Роскомнадзор в обоснование своих требований приводит письмо Генпрокуратуры, в котором говорится, что публикации в СМИ "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России".

Темы: НавальныйРосcияСМИ


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