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Кремль опроверг, что Россия отреагировала на ответ США по "гарантиям безопасности"

Вторник, 1 февраля 2022, 12:15

Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, его цитирует агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

В ходе общения с журналистами Пескова попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на письменные ответы Москве.

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"Нет. Там возникла неразбериха. Это были другие соображения, кое-что по другой проблематике", - сказал представитель Кремля.

"Пока основного ответа РФ на главную тему, наверное, нынешних дней, передано не было. Пока этот ответ готовится", - добавил он.

Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена ​​официальная реакция России.

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"Это будет, когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.

По словам Пескова, Путин может затронуть эту тему во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры о нерасширении и подчеркнули право государств избирать их собственные договоры безопасности и союзы.

НАТО параллельно с США также передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.

Темы: РосcияСША
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