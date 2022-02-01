Кремль опроверг, что Россия отреагировала на ответ США по "гарантиям безопасности"
Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по так называемым "гарантиям безопасности".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, его цитирует агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".
В ходе общения с журналистами Пескова попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на письменные ответы Москве.
"Нет. Там возникла неразбериха. Это были другие соображения, кое-что по другой проблематике", - сказал представитель Кремля.
"Пока основного ответа РФ на главную тему, наверное, нынешних дней, передано не было. Пока этот ответ готовится", - добавил он.
Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена официальная реакция России.
"Это будет, когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.
По словам Пескова, Путин может затронуть эту тему во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.
США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры о нерасширении и подчеркнули право государств избирать их собственные договоры безопасности и союзы.
НАТО параллельно с США также передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказалось обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля по гарантиям безопасности нет положительной реакции на главный вопрос.