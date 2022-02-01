ГБР задержало начальника изолятора: "нахимичил" с зарплатами полицейских на 2 млн

Государственное бюро расследований разоблачило противоправную схему, которая позволила руководству изолятора временного содержания в Харьковской области обогатиться на сумму более 2 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, начальник учреждения договорился со своими подчиненными, что они не будут выходить на работу, но будут получать зарплату.

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За это шесть полицейских отдела охраны платили каждый месяц руководителю половину своих доходов. Деньги передавали лично или переводили на банковские счета.

По данным следствия, незаконная схема действовала несколько лет.

В конце января 2022 года правоохранители зафиксировали очередные платежи. Несколько полицейских перевели на банковский счет супруги начальника изолятора половину зарплаты.

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В общей сложности сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн гривен.

Следователи ГБР задержали руководителя учреждения и одного из его подчиненных сразу после передачи части полученной зарплаты.

Продолжаются обыски в изоляторе временного содержания по адресам проживания фигурантов и в помещении ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обеим задержанным, и еще пяти фигурантам будут вручены уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенном в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.