Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР задержало начальника изолятора: "нахимичил" с зарплатами полицейских на 2 млн

Вторник, 1 февраля 2022, 12:23
ГБР задержало начальника изолятора: нахимичил с зарплатами полицейских на 2 млн
фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило противоправную схему, которая позволила руководству изолятора временного содержания в Харьковской области обогатиться на сумму более 2 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, начальник учреждения договорился со своими подчиненными, что они не будут выходить на работу, но будут получать зарплату.

Реклама:

За это шесть полицейских отдела охраны платили каждый месяц руководителю половину своих доходов. Деньги передавали лично или переводили на банковские счета.

По данным следствия, незаконная схема действовала несколько лет.

В конце января 2022 года правоохранители зафиксировали очередные платежи. Несколько полицейских перевели на банковский счет супруги начальника изолятора половину зарплаты.

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн гривен.

Следователи ГБР задержали руководителя учреждения и одного из его подчиненных сразу после передачи части полученной зарплаты.

Продолжаются обыски в изоляторе временного содержания по адресам проживания фигурантов и в помещении ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обеим задержанным, и еще пяти фигурантам будут вручены уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенном в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: