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ГБР задержало начальника изолятора: "нахимичил" с зарплатами полицейских на 2 млн

Вторник, 1 февраля 2022, 13:23
фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило противоправную схему, которая позволила руководству изолятора временного содержания в Харьковской области обогатиться на сумму более 2 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: По предварительной информации, начальник учреждения договорился со своими подчиненными, что они не будут выходить на работу, но будут получать зарплату.

За это шесть полицейских отдела охраны платили каждый месяц руководителю половину своих доходов. Деньги передавали лично или переводили на банковские счета.

По данным следствия, незаконная схема действовала несколько лет.

В конце января 2022 года правоохранители зафиксировали очередные платежи. Несколько полицейских перевели на банковский счет супруги начальника изолятора половину зарплаты.

В общей сложности сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн гривен.

Следователи ГБР задержали руководителя учреждения и одного из его подчиненных сразу после передачи части полученной зарплаты.

Продолжаются обыски в изоляторе временного содержания по адресам проживания фигурантов и в помещении ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обеим задержанным, и еще пяти фигурантам будут вручены уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенном в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Украинская правда


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