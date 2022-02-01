Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада стоит на пороге смены системы голосования - Корниенко

Вторник, 1 февраля 2022, 12:46
Рада стоит на пороге смены системы голосования - Корниенко
Фото: ВР

Верховная Рада планирует переоснастить систему голосования народных депутатов в сессионном зале.

Источник: сайт Верховной Рады, цитирующий первого заместителя спикера ВР Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада".

Реклама:

В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимали государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер".

Детали: Корниенко уточнил, что рассматривается вариант, когда депутатам разрешат дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний. Возможна замена кресел на рабочих местах народных депутатов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале 2021 года мэр Киева Виталий Кличко показал тогдашнему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая делает невозможным кнопкодавство.
  • В феврале 2020 года работу системы для голосования "Рада-4" в Киевсовете демонстрировали народным депутатам.

Украинская правда
Темы: Верховная Радареформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: