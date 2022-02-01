Рада стоит на пороге смены системы голосования - Корниенко
Верховная Рада планирует переоснастить систему голосования народных депутатов в сессионном зале.
Источник: сайт Верховной Рады, цитирующий первого заместителя спикера ВР Александра Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада".
В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимали государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер".
Детали: Корниенко уточнил, что рассматривается вариант, когда депутатам разрешат дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний. Возможна замена кресел на рабочих местах народных депутатов.
Предыстория:
- В феврале 2021 года мэр Киева Виталий Кличко показал тогдашнему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая делает невозможным кнопкодавство.
- В феврале 2020 года работу системы для голосования "Рада-4" в Киевсовете демонстрировали народным депутатам.