Рада стоит на пороге смены системы голосования - Корниенко

Верховная Рада планирует переоснастить систему голосования народных депутатов в сессионном зале.

Источник: сайт Верховной Рады, цитирующий первого заместителя спикера ВР Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада".

Реклама:

В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимали государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер".

Детали: Корниенко уточнил, что рассматривается вариант, когда депутатам разрешат дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний. Возможна замена кресел на рабочих местах народных депутатов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ