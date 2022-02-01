Январь в "Украинской правде". Итоги месяца
Перший місяць 2022-го здавалося б тривав цілу вічність.
Зустріч Нового року, святкування Різдва та 12 офіційних вихідних затьмарила тривога і страх можливої повномасштабної війни в Україні.
Редакція "Української правди" ж в цей час працювала у посиленому турборежимі.
Про важливі матеріали, спільну планірку з Клубом УП, розслідування, тижневі відеодайджести та англомовну версію "Європейської правди" – розповідаємо у щомісячних підсумках.
Спільна "планірка" з Клубом УП
Кожного тижня редакція "Української правди" проводить редакційні наради, які ми називаємо "планірками".
Цього місяця на одну з зум-нарад вкотре долучилися наші читачі з Клубу УП.
Редакція обговорювала найближчі плани видання, зокрема й запланований запуск youtube-каналу "Економічної правди", а читачі пропонували теми для статей, деякі з них УП одразу ж взяла в роботу. Також ми говорили про безпеку журналістів у зв’язку з можливою ескалацією, а також політичну ситуацію в країні загалом.
"Спільні планірки з читачами допомагають нам бути у тонусі, бо отримуємо корисний, конструктивний зворотний зв'язок від найактивнішої частини нашої аудиторії. Ці зустрічі також надихають, бо маємо змогу подивитися на ситуацію в країні й те, як ми її висвітлюємо, з іншого ракурсу – очима наших читачів", – розповідає керівниця Клубу УП Олександра Гайворонська.
Якщо ви також хочете долучатися до "планірок" та внутрішніх заходів УП, дізнаватися ексклюзивну інформацію першими та отримувати знижки від наших партнерів – ставайте частинкою Спільноти "Української правди".
Розслідування
Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин, як правило, відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють громадян про відпустки.
Натомість президент Володимир Зеленський і його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації.
У січні в політичних колах з'явилася інформація про те, що президент з родиною начебто полетів відпочивати до однієї з екзотичних країн на березі Індійського океану.
"Українська правда" вирішила перевірити цю інформацію.
Розслідування Михайла Ткача "Зе!Сейшели. Чи літав президент у відпустку на острови?"
Важливі матеріали місяця
- Найпопулярнішу новину місяця про те, що Петро Порошенко таки повертається в Україну "Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського прочитали 516,6 тисяч читачів.
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вирушила у авіаподорож з Варшави до Києва разом із експрезидентом і взяла Перше інтерв’ю Петра Порошенка під час повернення з ЄС до Києва
- Колонку січня прочитали 27 тисяч людей. Це експертний матеріал міністра оборони України Олексія Резнікова Національний спротив: наступний етап зміцнення оборони.
- Матеріал місяця Які перспективи великої війни в Україні? набрав 324,5 тисяч переглядів. Авторами є експерти Центру оборонних стратегій – Андрій Загороднюк, Аліна Фролова та Олексій Павлючик.
Через тиждень після публікації автори написали Оновлення прогнозів щодо ймовірних сценаріїв воєнної агресії проти України з боку РФ
У січні особливо популярним став вислів "Si vis pacem, para bellum", що в перекладі з латинської означає "Хочеш миру, готуйся до війни". Ми ж підготували підбірку корисних та важливих текстів:
- Блекаут, відключення мобільного зв'язку та інтернету: чи можливо це та як діяти
- Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки
- Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю
Відеоновини. Підсумки тижня
За потоком інформації, що несеться звідусіль, часто можна пропустити найважливіше. Тож наприкінці січня редакції "Української правди" та "Економічної правди" започаткували щотижневі відео-огляди найважливіших подій.
Щоб краще розібратися та систематизувати інформацію про війну в Україні – читайте або дивіться огляд Романа Романюка.
Три варіанти наступу Росії і як її зупинити. Тижневий дайджест
А про найважливіші економічні новини останніх днів січня – дивіться у матеріалі Іллі Колдомасова; "Долар вже по 29, машини-фантоми штрафують порушників, чи дійсно Дію зламали?".
"Медіабіль: Майбутнє – це біль"
Робити медіа в Україні – це завжди біль, який може полегшити тільки хороша конференція.
Виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін став співорганізатором щорічної конференції для медіаменеджерів "Медіабіль".
Головна тема цьогорічної конференції: чому майбутнє медіа – це біль.
Провідні медійники ділилися досвідом своїх видань та говорили про майбутнє новинних та нішевих медіа, а також про майбутнє лайфстайлу.
Боборикін також є автором однойменного подкасту. У кожному випуску Андрій говорить з провідними медіаменеджерами, редакторами, видавцями, маркетологами про те, як робити медіа в сучасному світі.
Слухати Медіабіль!
"Європейська правда" тепер англійською!
Тепер читати перевірену інформацію про важливі для міжнародної спільноти події в Україні можна на англомовній версії "Європейської правди".
"Ми вирішили обмежитися перекладом коротких резюме тих статей, оглядів та інтерв'ю, які описують події в Україні та/або адресовані міжнародній аудиторії", – поділився редактор видання Сергій Сидоренко.
Тож сміливо поширюйте посилання на Європравду вашим іноземним колегам, друзям і близьким.
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Сподіваємося, що лютий принесе для України тільки хороші новини. А поки продовжуємо тримати руку на пульсі.
Дякуємо, що читаєте нас!