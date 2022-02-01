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Минобороны России показало полевой лагерь своих военных в Беларуси

Вторник, 1 февраля 2022, 13:49
Минобороны России показало полевой лагерь своих военных в Беларуси
Фото function.mil.ru

Министерство обороны России показало полевой лагерь, который развернули в Беларуси на полигоне "Брестский" военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа РФ, но не раскрыло количество бойцов и техники.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации 

Детали: Утром 1 февраля Минобороны РФ сообщило,что военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования "Союзного государства", завершили развертывание полевого лагеря на полигоне "Брестский".

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Как заявило российское ведомство, "в полевом лагере возведены все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты".

Сообщается, что для военнослужащих организовано трехразовое горячее питание, а в палатках поддерживается "комфортная для проживания температура воздуха". 

Медицинское подразделение укомплектовано оборудованием для профилактики и диагностики различных заболеваний, создан необходимый запас медикаментозных средств, уточняет Минобороны РФ.

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В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в полевом лагере оборудованы и действуют объекты банно-прачечного и культурно-досугового обслуживания личного состава, места "психологической разгрузки" и площадки для занятия спортом, отработки элементов боевой подготовки.

Минобороны РФ сообщает, что военнослужащие Восточного военного округа и вооруженных сил Беларуси приступили к боевому слаживанию подразделений.

Дословно: "Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

Детали: Согласно сообщению Минобороны РФ, в ходе учения будут выполняться "мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".

Уточняется, что "практические действия войск (сил)" пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках белорусской местности. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Дословно Минобороны РФ: "Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению".

Напомним: 31 января наращивание Россией войск вблизи Украины стало предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, на котором представительница США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

Ранее журналисты-расследователи сообщали, что российских военных перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад на длительный срок. Также сообщалось, что в Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решимость – 2022", которые начнутся 10 февраля.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияБеларусь
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