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Новый альянс Украина-Польша-Британия: Кулеба рассказал о деталях

Вторник, 1 февраля 2022, 14:23
Новый альянс Украина-Польша-Британия: Кулеба рассказал о деталях
Дмитрий Кулеба Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые сообщил о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что в МИД решили "внести немного ясности" и раскрыть детали, которыми уже можно делиться, поскольку информация уже попала в публичное пространство и вызвала активное обсуждение.

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По его словам, с инициативой создания такого формата выступила Украина в октябре 2021 года. "Честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому еще раз повторяю: верьте в свое государство. Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", - отметил Кулеба.

Новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, что предусмотрено Стратегией внешней политики.

"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", - отметил глава МИД.

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Новый альянс, отметил он, основывается не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз для безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", – детализировал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что о создании формата официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс, но поскольку она заразилась коронавирусом, объявление откладывают.

"В это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат. Сохраняйте терпение, верьте в себя и Украину", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, из дипломатических источников стало известно, что во время визита премьеров Польши и Британии в Киев 1 февраля планировалось объявить о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией.

Во время своего выступления в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский кратко упомянул об этом, подтвердив слухи.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаПольшаВеликобритания
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