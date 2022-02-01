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Коболев об обысках у себя дома: Мне не страшно, немного отвратительно

Вторник, 1 февраля 2022, 15:08
Коболев об обысках у себя дома: Мне не страшно, немного отвратительно

Бывший руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя обыски у него на дому, заявил, что следственные действия проходили по делу по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

Источник: сообщение Коболева в Facebook

Прямая речь Коболева: "Все в жизни бывает впервые – сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошеных визитерах.

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С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра".

"Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном поводе стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды Нафтогаза 2014-2021 годов)…

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Отмечу основное - в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад команды Нафтогаза и Укртрасгаза руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд. грн. (в том числе вернуть более 200 млн. грн. уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования".

Детали: Коболев также опубликовал видео начала обысков у него дома. Он заявил, что планирует продолжить жить в Украине и ему "не страшно, хоть и немного отвратительно".

Предыстория:

  • Во вторник силовики проводили обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.
  • В ноябре 2020 года Хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, которое предусматривало передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания ранее вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.
  • В "Укртрансгазе" объяснили, что передали в рамках мирового соглашения компании "Профи-Газ" 300 млн кубов газа потому, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имело на это право.
  • В августе 2021 года Апелляционный суд расторг договор, по которому 300 млн кубов газа "Нафтогаза" отдали "мошенническим" фирмам.

Знать больше: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Украинская правда
Темы: Коболевобыски
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