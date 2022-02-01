Орбан заявил Путину, что в Европе не хотят войны, и попросил больше газа

Руководители европейских стран не хотят войны и выступают за дипломатическое разрешение конфликтов.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Мой сегодняшний визит — это отчасти еще и миссия мира, и я хотел бы заверить, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение", - сказал Орбан.

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Он также заявил, что не намерен уходить по истечении текущего срока полномочий, а собирается победить на выборах.

"Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы, я собираюсь на них выходить и выигрывать. Поэтому у меня есть обоснованные предположения, что мы с вами будем сотрудничать в течение долгих лет", — сказал Орбан.

Венгерский премьер также сказал Путину, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по недавно заключенному долгосрочному контракту до 2026 года.

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Путин в свою очередь сказал, что Венгрия получает российский газ по цене в несколько раз ниже рыночной в Европе. "Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", - сказал он.

Напомним, Орбан в понедельник вечером, накануне визита в Москву, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.