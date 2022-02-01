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Во Львове из-за новой волны коронавируса усилят карантин

Вторник, 1 февраля 2022, 17:43
Фото: Варианты

Во Львове ужесточат требования к проведению массовых мероприятий, а также работников и посетителей развлекательных центров.

Источник: решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое приводит издание Zaxid.net

Детали: Все работники и посетители развлекательных центров, а также участники массовых мероприятий должны будут иметь, кроме сертификата о полной вакцинации, еще и отрицательный тест на ковид.

Также городские власти запретили работу детских развлекательных заведений, а работу ресторанов, кафе, рынков, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов разрешили только при наличии у всех посетителей и работников сертификата о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на ковид.

При этом изменения не касаются работы учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров.

Предыстория:

Несколько недель Львовская область превышает показатели красной карантинной зоны, хотя официально область находится в желтой зоне.

В понедельник 31 января в Украине зафиксировали 30 768 случаев заболевания Covid-19 и 192 летальных случая.

Темы: коронавирусЛьвов


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