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Норвежский суд отклонил ходатайство террориста Брейвика о досрочном освобождении

Вторник, 1 февраля 2022, 16:54
Норвежский суд отклонил ходатайство террориста Брейвика о досрочном освобождении
Андерс Беринг Брейвик Фото: AFP, getty images

Норвежский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении массового убийцы Андерса Беринга Брейвика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В 2011 году Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой у кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего уехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

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"Риск насилия является реальным и значительным и таким, каким он был, когда (Брейвику) был впервые вынесен приговор", – сказал окружной суд Телемарка в единодушном вердикте.

Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он вправе потребовать условно-досрочного увольнения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик имеет право подать заявление об уходе через год после каждого отказа.

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Как сообщалось, норвежский массовый убийца Андерс Брейвик показал судье нацистское приветствие в начале судебного слушания о его условно-досрочном освобождении.

Темы: Норвегиясудувольнение
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