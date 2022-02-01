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Премьер Эстонии: Россия использует в переговорах с Западом старую советскую тактику

Вторник, 1 февраля 2022, 16:57
Премьер Эстонии: Россия использует в переговорах с Западом старую советскую тактику

Западным союзникам нужно "стратегическое терпение", если они хотят победить президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Politico, как сообщает "Европейская правда".

"Они используют старую советскую тактику переговоров. Во-первых, требуй максимум, требуй того, что тебе никогда не принадлежало. Потом, во-вторых, ультиматумы. И третье: они не уступают ни одного сантиметра в переговорах, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые договорятся и дадут вам то, чего у вас раньше не было", - сказала Каллас.

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"Они попросили НАТО вернуться в свои границы в 1997 году. Ну, это возмутительно. Это значит, что половина членов НАТО не должны быть в НАТО", - добавила премьер.

Каллас видит опасность в том, что западные лидеры стремятся поговорить с Путиным и даже встретиться с ним в эти дни.

"Мы должны быть осторожны с сообщениями, которые выдают разные лидеры, когда разговаривают с Путиным. Пока единство НАТО сохранилось, и это стало негативным сюрпризом для России", – сказала она.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву во вторник. Ранее Будапешт заявлял, что не будет помогать Украине в конфликте, поскольку недоволен прогрессом в решении вопроса меньшинств.

"Есть разница между диалогом и переговорами. И, знаете, такой диалог означает, что Россия не встает из-за стола, что уже хорошо, потому что если они выйдут из-за стола, они могут еще больше усугубить ситуацию", – сказала Каллас.

В то же время она подчеркнула, что диалог не означает, например, пригласить Путина на обед к 27 главам государств и правительств ЕС.

"Я не против вести диалог. Я действительно была против проведения саммита на высоком уровне, потому что мы как Европейский Союз договорились, что если Россия не вернет Крым, мы не будем проводить саммиты высокого уровня с Россией. Цель России – получить договоренности, но они не намерены соблюдать договоренности, если взглянуть на те соглашения, которые они заключили", - сказала Каллас.

Темы: ЭстонияРосcиядипломатические отношенияСССР
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