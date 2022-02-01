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Футзал: Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро

Вторник, 1 февраля 2022, 20:33
сборная украины после выхода в полуфинал евро, фото: уефа

Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.

Источник: трансляция поединка

Детали: Сборная России 1 февраля в матче 1/4 финала победила Грузию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал, где ее ждет Украина.

Команды Украины и России сыграют 4 февраля в Амстердаме за выход в финал Евро.

Сейчас Украина занимает восьмую строчку в рейтинге УЕФА, Россия – вторую.

Почему это важно: Это редкий случай в спорте в последние годы. После нападения России на Украину в 2014 году организаторы всех турниров, как правило, разводят две команды, чтобы они не попали друг на друга.

Предыстория: 31 января Украина прошла в полуфинал Евро впервые за 17 лет.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияспортфутбол


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