Футзал: Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро
Вторник, 1 февраля 2022, 20:33
Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.
Источник: трансляция поединка
Детали: Сборная России 1 февраля в матче 1/4 финала победила Грузию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал, где ее ждет Украина.
Команды Украины и России сыграют 4 февраля в Амстердаме за выход в финал Евро.
Сейчас Украина занимает восьмую строчку в рейтинге УЕФА, Россия – вторую.
Почему это важно: Это редкий случай в спорте в последние годы. После нападения России на Украину в 2014 году организаторы всех турниров, как правило, разводят две команды, чтобы они не попали друг на друга.
Предыстория: 31 января Украина прошла в полуфинал Евро впервые за 17 лет.
Украинская правда