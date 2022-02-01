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Новости 1 февраля: увеличение численности ВСУ, обыски на предприятиях Ахметова

Вторник, 1 февраля 2022, 21:25
зеленский в раде, фото: дмитрий ларин, уп

Зеленский подписал указ об увеличении армии на 100 тысяч и зарплату военным; силовики пришли с обысками на предприятия Ахметова - актуальные новости 1 февраля.

Об указе Зеленского

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны — он предусматривает увеличение выплат всем военным до уровня не ниже трех минимальных зарплат, разработку концепции обеспечения военных жильем, увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир". Также Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.

Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил по контракту.

Об обысках и Ахметове

На горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

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Темы: Вооруженные силыЗеленскийобыскиАхметов


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