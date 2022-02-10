В Белом доме отреагировали на "Терпи, моя красавица" Путина

В Белом доме, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает негодование в американском правительстве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила спикер Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу журналистов прокомментировать реплику Владимира Путина в адрес Украины.

"Во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", - отметила Псаки.

"Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своей обеспокоенности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также их воинственной риторики", - добавила она.

7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.