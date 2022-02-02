Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Пентагона в феврале посетит Европу, встретится с союзниками по НАТО

Среда, 2 февраля 2022, 03:20
ФОТО: GETTY IMAGES

В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби в интервью "Голосу Америки"

Детали: Отмечается, что Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.

Напомним:

  • Визит состоится на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.
  • Ранее Ллойд Остин заявил, что Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение об использовании этих сил против Украины и что теперь у него явно есть такая возможность - у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий. В то же время, по словам Остина, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным" и "все еще есть время и простор для дипломатии".

Темы: СШАНАТОЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский

Украина проведет военные учения параллельно с Россией и Беларусью

Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за ее отказа выступить против "Северного потока-2" – CNN

Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда на запад Украины – СМИ

Украина показала на Олимпиаде лучший за 20 лет результат в супер-гиганте

Макрон: Зеленский "снял" законопроект о деоккупации по требованию Нормандии и России

Все новости...
США
СМИ: США пытаются отговорить президента Бразилии Болсонару от визита к Путину
США: У РФ нет права вето на членство Украины в НАТО, это дело Украины и Альянса
Посольство США в Киеве сообщает, что открыто и работает в полном объеме
Последние новости
12:01
Пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский
11:57
Бывший сотрудник СБУ получил 5,5 лет тюрьмы за "янтарную" взятку
11:42
Шмигаль инициирует заседание СНБО, на котором могут уволить руководство энергорегулятора
11:41
Ляшко назвал причины сокращения срока самоизоляции при COVID-19
11:35
В Дії запустили опрос украинцев: какие первые вопросы
11:34
В Киеве скачок больных Covid-19
11:28
УЗ назначает экспериментальный поезд из Львова в Коломыю
11:27
Украина проведет военные учения параллельно с Россией и Беларусью
11:20
Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:19
Объявлено подозрение "военкому", руководившему мобилизацией боевиков ОРЛО
Все новости...