Глава Пентагона в феврале посетит Европу, встретится с союзниками по НАТО
Среда, 2 февраля 2022, 03:20
В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.
Источник: представитель Пентагона Джон Кирби в интервью "Голосу Америки"
Детали: Отмечается, что Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.
#BREAKING @SecDef Austin will travel to Europe later this month to meet with #NATO allies amid tensions with #Russia over #Ukraine , @PentagonPresSec tells me in @VOANews interview. Austin will attend the @NATO defense ministerial hosted by @NATOSecGen on Feb. 16-17
— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) February 1, 2022
Напомним:
- Визит состоится на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.
- Ранее Ллойд Остин заявил, что Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение об использовании этих сил против Украины и что теперь у него явно есть такая возможность - у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий. В то же время, по словам Остина, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным" и "все еще есть время и простор для дипломатии".