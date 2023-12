Глава Пентагона в феврале посетит Европу, встретится с союзниками по НАТО

В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби в интервью "Голосу Америки"

Детали: Отмечается, что Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.

Реклама:

#BREAKING @SecDef Austin will travel to Europe later this month to meet with #NATO allies amid tensions with #Russia over #Ukraine , @PentagonPresSec tells me in @VOANews interview. Austin will attend the @NATO defense ministerial hosted by @NATOSecGen on Feb. 16-17