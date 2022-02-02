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Глава Пентагона в феврале посетит Европу, встретится с союзниками по НАТО

Среда, 2 февраля 2022, 02:20
Глава Пентагона в феврале посетит Европу, встретится с союзниками по НАТО
ФОТО: GETTY IMAGES

В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби в интервью "Голосу Америки"

Детали: Отмечается, что Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Визит состоится на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.
  • Ранее Ллойд Остин заявил, что Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение об использовании этих сил против Украины и что теперь у него явно есть такая возможность - у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий. В то же время, по словам Остина, конфликт с Россией из-за Украины "не является неизбежным" и "все еще есть время и простор для дипломатии".

Темы: СШАНАТОЕвропа
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