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COVID-19 в мире: заразились 2,8 миллиона человек

Среда, 2 февраля 2022, 03:40
COVID-19 в мире: заразились 2,8 миллиона человек
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. Кроме того, в Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576.

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Украина, где 30 768 больных, на 21 месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11 месте.

11 168 человек в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (192 смерти) Украина на 15 месте в мире и на 7 - среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 31 января в Украине зафиксировали 30 768 случаев коронавируса. Госпитализировали 2069 больных, выздоровели 8835 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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