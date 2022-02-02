COVID-19 в мире: заразились 2,8 миллиона человек

За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. Кроме того, в Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576.

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Украина, где 30 768 больных, на 21 месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11 месте.

11 168 человек в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (192 смерти) Украина на 15 месте в мире и на 7 - среди европейских стран.

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Напомним: 31 января в Украине зафиксировали 30 768 случаев коронавируса. Госпитализировали 2069 больных, выздоровели 8835 человек.