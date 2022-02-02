СМИ: США пытаются отговорить президента Бразилии Болсонару от визита к Путину

Правительство США призвало президента Бразилии Жаира Болсонару отменить визит в Россию к президенту Владимиру Путину.

Источник: источник Reuters

Детали: Источник сообщил, что "сейчас не лучшее время для поездки" и что официальные лица США "пытались отговорить (Болсонару) от поездки", подчеркнув, что это может оказаться "просчетом".

Ранее газета Folha со ссылкой на бразильских дипломатов сообщила, что Болсонару не планирует предлагать Путину поддержку или принимать чью-либо сторону. Отмечалось, что Болсонару будет придерживаться сфер, представляющих двусторонний интерес, таких как торговля. Сообщалось, что он не собирается отменять поездку.

В понедельник Болсонару заявил, что надеется, что кризис с Украиной будет разрешен "гармонично" и что не ожидал поднять этот вопрос во время встречи с Путиным, поскольку хотел больше сосредоточиться на экономических темах, таких как агробизнес.

Бразилия проголосовала за предложение США обсудить ситуацию в Украине в Совете Безопасности ООН. Штатам нужно как минимум девять голосов, чтобы продлить заседание совета. Источник сказал, что голосование Бразилии помогло развеять опасения, что Болсонару может занять чью-либо сторону в ситуации с Украиной, но добавил, что поездка все еще вызывает беспокойство.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Госдепу известны сообщения о поездке Болсонару, но не ответил на вопрос о том, подталкивает ли Вашингтон его к отмене визита. Бразильский дипломат, попросивший не называть его имени, сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен не подталкивал Болсонару к отмене поездки, когда в воскресенье позвонил министру иностранных дел Бразилии Карлосу Франко. Он добавил, что Соединенные Штаты знают, что визит Болсонару в Москву связан исключительно с торговлей.

Официальные лица США опасаются, что поездка в Москву может придать Путину смелость.

Reuters пишет, что визит, запланированный на этот месяц, является шансом Болсонару утвердить свое глобальное влияние, ведь он потерял ключевого союзника в результате поражения бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года.