СМИ: США пытаются отговорить президента Бразилии Болсонару от визита к Путину

Правительство США призвало президента Бразилии Жаира Болсонару отменить визит в Россию к президенту Владимиру Путину.

Источник: источник Reuters

Детали: Источник сообщил, что "сейчас не лучшее время для поездки" и что официальные лица США "пытались отговорить (Болсонару) от поездки", подчеркнув, что это может оказаться "просчетом".

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Ранее газета Folha со ссылкой на бразильских дипломатов сообщила, что Болсонару не планирует предлагать Путину поддержку или принимать чью-либо сторону. Отмечалось, что Болсонару будет придерживаться сфер, представляющих двусторонний интерес, таких как торговля. Сообщалось, что он не собирается отменять поездку.

В понедельник Болсонару заявил, что надеется, что кризис с Украиной будет разрешен "гармонично" и что не ожидал поднять этот вопрос во время встречи с Путиным, поскольку хотел больше сосредоточиться на экономических темах, таких как агробизнес.

Бразилия проголосовала за предложение США обсудить ситуацию в Украине в Совете Безопасности ООН. Штатам нужно как минимум девять голосов, чтобы продлить заседание совета. Источник сказал, что голосование Бразилии помогло развеять опасения, что Болсонару может занять чью-либо сторону в ситуации с Украиной, но добавил, что поездка все еще вызывает беспокойство.

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Представитель Госдепартамента США заявил, что Госдепу известны сообщения о поездке Болсонару, но не ответил на вопрос о том, подталкивает ли Вашингтон его к отмене визита. Бразильский дипломат, попросивший не называть его имени, сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен не подталкивал Болсонару к отмене поездки, когда в воскресенье позвонил министру иностранных дел Бразилии Карлосу Франко. Он добавил, что Соединенные Штаты знают, что визит Болсонару в Москву связан исключительно с торговлей.

Официальные лица США опасаются, что поездка в Москву может придать Путину смелость.

Reuters пишет, что визит, запланированный на этот месяц, является шансом Болсонару утвердить свое глобальное влияние, ведь он потерял ключевого союзника в результате поражения бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года.