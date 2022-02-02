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Премьер: Норвегия "немедленно" отменяет большинство Covid-ограничений

Среда, 2 февраля 2022, 05:41

Норвегия отменит большинство COVID-ограничений.

Источник: The Local, премьер-министр Йонас Гар Стере, на которого ссылается The Guardian

Детали: Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия немедленно отменит большую часть своих мер по сдерживанию COVID-19, поскольку, как отмечается, всплеск заболевания вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.

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В частности, ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 11 вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а нынешнее ограничение в 10 посетителей в частных домах будет снято. Срок самоизоляции после положительного теста на COVID-19 сокращен до четырех дней.

Изменения вступают в силу  с 23.00 вторника.

Остальные ограничения могут быть сняты уже 17 февраля, если ситуация с вирусом будет развиваться "надлежащим образом".

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Йонас Гар Стере добавил, что ограничения могут быть введены в будущем, и сказал, что по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Напомним: С 26 января норвежское правительство отменило свои правила карантина для всех прибывших из-за COVID-19. Путешественники, прибывающие в Норвегию, больше не будут обязаны проходить карантин независимо от их статуса вакцинации или наличия у них действительного сертификата COVID-19.

Темы: Норвегиякоронавирус
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