Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Премьер: Норвегия "немедленно" отменяет большинство Covid-ограничений

Среда, 2 февраля 2022, 06:41

Норвегия отменит большинство COVID-ограничений.

Источник: The Local, премьер-министр Йонас Гар Стере, на которого ссылается The Guardian

Детали: Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия немедленно отменит большую часть своих мер по сдерживанию COVID-19, поскольку, как отмечается, всплеск заболевания вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.

В частности, ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 11 вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а нынешнее ограничение в 10 посетителей в частных домах будет снято. Срок самоизоляции после положительного теста на COVID-19 сокращен до четырех дней.

Изменения вступают в силу  с 23.00 вторника.

Остальные ограничения могут быть сняты уже 17 февраля, если ситуация с вирусом будет развиваться "надлежащим образом".

Йонас Гар Стере добавил, что ограничения могут быть введены в будущем, и сказал, что по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Напомним: С 26 января норвежское правительство отменило свои правила карантина для всех прибывших из-за COVID-19. Путешественники, прибывающие в Норвегию, больше не будут обязаны проходить карантин независимо от их статуса вакцинации или наличия у них действительного сертификата COVID-19.

Темы: Норвегиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Украина проведет военные учения параллельно с Россией и Беларусью

Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за ее отказа выступить против "Северного потока-2" – CNN

Все новости...
Норвегия
Норвежский суд отклонил ходатайство террориста Брейвика о досрочном освобождении
Лондонцы высмеяли подаренную Норвегией "обгрызенную" елку
Румыния купит у Норвегии 32 истребителя F-16
Последние новости
15:06
Смертность от Covid-19 может расти весь февраль – КШЭ
15:03
Пенсионные удостоверения и замена водительских: чего ждать в Дії
14:53
Чаус внес залог более чем в 700 тысяч – источник
14:29
фотоГлава МИД Германии приехала в прифронтовую зону в Широкино
14:27
Украинский суд арестовал еще 14 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым
14:24
Ревизия "Энергоатома": в компании говорят, что требования Госаудитслужбы остановил суд
14:24
Зеленский сменил посла в Польше
14:14
В России вербуют новобранцев на Донбасс – разведка
14:07
фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ
13:56
СБУ заявляет о ликвидации российских ботоферм во Львове: 18 тысяч фейковых аккаунтов
Все новости...