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Штаб ООС: Оккупанты стреляли возле Марьинки и Песков, без потерь

Среда, 2 февраля 2022, 07:21
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 1 февраля на Донбассе со стороны оккупантов было 2 нарушения режима прекращения огня – около Марьинки и Песков.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как говорится, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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