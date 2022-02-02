Штаб ООС: Оккупанты стреляли возле Марьинки и Песков, без потерь

За сутки 1 февраля на Донбассе со стороны оккупантов было 2 нарушения режима прекращения огня – около Марьинки и Песков.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как говорится, потерь среди украинских военнослужащих нет.