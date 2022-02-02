Штаб ООС: Оккупанты стреляли возле Марьинки и Песков, без потерь
Среда, 2 февраля 2022, 07:21
За сутки 1 февраля на Донбассе со стороны оккупантов было 2 нарушения режима прекращения огня – около Марьинки и Песков.
Источник: штаб ООС в Facebook
Детали: В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как говорится, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинская правда