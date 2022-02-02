Главные новости вторника и ночи: ДТП Трухина, указ об обороноспособности

УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина; Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны – актуальные новости 1 февраля.

О Трухине

"Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

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На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес пойду" и обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Он говорит, что не был за рулем машины, которая попала в ДТП. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, но "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования "Украинской правды", что Трухину не место во фракции и в партии.

Фракция "ЕС" требует отставки Дениса Монастырского.

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Об указе Зеленского

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны — он предусматривает увеличение выплат всем военным до уровня не ниже трех минимальных зарплат, разработку концепции обеспечения военных жильем, увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир". Также Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.

Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил по контракту.

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