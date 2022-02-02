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Главные новости вторника и ночи: ДТП Трухина, указ об обороноспособности

Среда, 2 февраля 2022, 07:00
Главные новости вторника и ночи: ДТП Трухина, указ об обороноспособности
ФОТО: УП

УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина; Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны – актуальные новости 1 февраля.

О Трухине

"Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

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На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес пойду" и обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Он говорит, что не был за рулем машины, которая попала в ДТП. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, но "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования "Украинской правды", что Трухину не место во фракции и в партии.

Фракция "ЕС" требует отставки Дениса Монастырского.

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Об указе Зеленского

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны — он предусматривает увеличение выплат всем военным до уровня не ниже трех минимальных зарплат, разработку концепции обеспечения военных жильем, увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир". Также Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.

Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил по контракту.

О других важных новостях

Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.

Правительство США призвало президента Бразилии Жаира Болсонара отменить визит в Россию к президенту Владимиру Путину.

Норвегия отменит большинство COVID-ограничений.

Между Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялась встреча.

На горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ДБР проводит обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева. Позже официально в Бюро сообщили, что проводят обыски у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году на 2,2 млрд. гривен.

"Солидарность и слова сегодня недостаточны, сейчас их нужно превращать в действия" — глава польского правительства Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК Grom и дронах разного типа.

Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины.

Украинская правда
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