Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Советники президентов США и Турции обсудили агрессию РФ против Украины

Среда, 2 февраля 2022, 07:51

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калин обсудили во вторник свои обязательства "сдерживать дальнейшую агрессию России против Украины".

Об этом заявили в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Они подчеркнули свое совместное обязательство как к продолжению дипломатии, так и к совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Горн.

Реклама:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Как известно, Эрдоган в последние недели не раз предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.

Читайте также: Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: