Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Советники президентов США и Турции обсудили агрессию РФ против Украины

Среда, 2 февраля 2022, 08:51

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калин обсудили во вторник свои обязательства "сдерживать дальнейшую агрессию России против Украины".

Об этом заявили в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Они подчеркнули свое совместное обязательство как к продолжению дипломатии, так и к совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Горн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Как известно, Эрдоган в последние недели не раз предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.

Читайте также: Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией



powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Последние новости
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
15:49
Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
15:45
Ryanair остановил продажу билетов из Харькова и Херсона
Все новости...