Советники президентов США и Турции обсудили агрессию РФ против Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калин обсудили во вторник свои обязательства "сдерживать дальнейшую агрессию России против Украины".

Об этом заявили в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Они подчеркнули свое совместное обязательство как к продолжению дипломатии, так и к совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Горн.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Как известно, Эрдоган в последние недели не раз предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.

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