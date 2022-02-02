В ГБР заявили, что у них не было видео по ДТП с Трухиным до расследования УП

Государственное бюро расследований заявляет, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".

Источник: ГБР в ответ на расследование "Украинской правды" относительно обстоятельств ДТП с Трухиным

Дословно ДБР: "Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", до момента выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Следовательно, подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, сотрудникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано, и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем".

Дополняется…