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Еврокомиссия завершает работу над пакетом мощных потенциальных санкций против РФ – СМИ

Среда, 2 февраля 2022, 11:31
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

На этой неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом мощных потенциальных санкций против Российской Федерации.

Об этом стало известно журналистам польского агентства PAP от своих источников в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Анонимный собеседник сообщил, что речь идет о санкциях против финансового и энергетического сектора и олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Исследуют также, какую продукцию включать под запрет на экспорт в Россию, если руководство пойдет на новую агрессию.

Пакет готовится в консультациях с отдельными государствами-членами и в тесной координации с США.

По словам источника, на днях делегация ЕС ездила в Вашингтон для согласования деталей санкций. Собеседник уточнил, что в итоге Евросоюз будет иметь наготове фактически готовый пакет санкций и сможет быстро запустить их.

Напомним, на встрече 24 января Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Официально в Еврокомиссии не сообщали никаких деталей потенциальных санкций.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что "частью сдерживания будет не давать информацию", однако заверил, что их применят "в надлежащий момент".

Источники европейских СМИ при этом сообщали, что страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.

Темы: санкцииРосcияЕврокомиссия


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