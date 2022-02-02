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Олимпиада: биатлонистка Билосюк подхватила Covid, шансы на медаль в эстафете падают

Среда, 2 февраля 2022, 11:13
Олимпиада: биатлонистка Билосюк подхватила Covid, шансы на медаль в эстафете падают
Биатлон, иллюстративное фото с сайта biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Билосюк не сможет принять участие в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022, она получила положительный результат теста на коронавирус.

Источник: тренер женской сборной Украины Урош Велепец, "Суспільне Спорт" из Пекина

Детали: Это не первый случай положительного теста на Covid в олимпийской делегации Украины, однако первый среди спортсменов.

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Положительный тест капитан женской сборной Билосюк получила 2 февраля.

По словам тренера, команда уже несколько дней без массажей из-за ситуации с коронавирусом, а болезнь Елены Билосюк – это катастрофа.

Прямая речь Велепца: "Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен (получил положительный тест – ред.) – Елена Билосюк.

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Ее готовили практически целый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам (успеет ли восстановиться, – ред.).

Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала целый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла – и вот.

Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера пошло на сервисмена, затем на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине".

Детали: Елена Билосюк была кандидатом на выступление в смешанной эстафете, которая будет открывать программу биатлона на Олимпиаде-2022 (суббота, 5 февраля, 11:00). Теперь она на старт не выйдет.

По словам Уроша Велепца, в итоговый состав Украины на эту гонку попадут те биатлонистки, которые будут здоровы.

"Те, кто будет здоров до первого старта. Одна девушка отпала. Увидим, что будет завтра-послезавтра. Готовимся к первому старту, эстафеты, надеемся, что четыре спортсменки будут "негативными". И сможем потом выбрать. Если останется две, то поставим тех, которые есть", – сказал Велепец.

На женской тренировке в среду, 2 февраля, присутствовали все украинские биатлонистки, кроме Елены Билосюк, – Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

После прилета в Пекин положительный тест на коронавирус получил Юрай Санитра – тренер мужской сборной Украины. Он дважды получал положительный тест и был помещен на самоизоляцию.

На следующий день положительный тест получил тренер мужской команды Игорь Ященко, однако на следующий день результат уже был негативным.

1 февраля издание XSport сообщило о двух позитивных результатах тестов у обслуживающего персонала украинской сборной, однако президент федерации биатлона Владимир Бринзак не подтвердил эту информацию.

В карьере Елены Билосюк Олимпиада-2022 – четвертая. Она дебютировала на Играх в 2010 году, стала олимпийской чемпионкой в ​​эстафете в 2014 году. А на Олимпиаде-2018 она несла знамя сборной Украины, однако на старт ни в одной гонке не вышла.

В сезоне 2021/22 Елена Билосюк провела 10 гонок, выступила в девяти гонках в декабре, после чего пропустила почти полностью январские старты.

Темы: ОлимпиадаCovid-2019коронавирусспорт
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