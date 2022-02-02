"Слуги" начали сбор подписей за внеочередное заседание по Трухину и другим
Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.
Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Телеграмм
Детали: По словам спикера, это инициатива главы фракции Давида Арахамии. Нардепы хотят заслушать силовиков относительно дел, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил.
"В частности, и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - отметила также Палийчук.
Ранее Палийчук цитировала Арахамию, что на заседание Рады планируют пригласить министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР.
По словам главы фракции СН, "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".
Дополнительно: В то же время фракция "Европейская солидарность" заявила, что тоже обратилась к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные письма для проведения внеочередного заседания по скандалу с депутатом Трухиным. Сопредседатель фракции Артур Герасимов обвинил руководство правоохранительных ороганов и высших должностных лиц государства в покрывании виновных по этому делу. По словам Герасимова, нардепы хотят видеть на внеочередном заседании также и руководителя НАБУ, поскольку речь идет о коррупционном скандале (предложение взятки - ред.) и президента Владимира Зеленского.
Прямая речь: "Не надо быть супераналитиком, чтобы понять, что такие согласованные действия Офиса генерального прокурора, ГБР, МВД, Нацполиции, которые покрывают это преступление, невозможны без одного человека в государстве. Поэтому мы также будем требовать пригласить на это заседание Зеленского".
Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина
Предыстория:
- 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала УП, зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Затем он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
- Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
- Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда". Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки из-за расследования "УП".
- 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".