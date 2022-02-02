"Слуги" начали сбор подписей за внеочередное заседание по Трухину и другим

Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Телеграмм

Детали: По словам спикера, это инициатива главы фракции Давида Арахамии. Нардепы хотят заслушать силовиков относительно дел, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил.

"В частности, и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - отметила также Палийчук.

Ранее Палийчук цитировала Арахамию, что на заседание Рады планируют пригласить министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР.

По словам главы фракции СН, "в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Ни одна политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки".

Дополнительно: В то же время фракция "Европейская солидарность" заявила, что тоже обратилась к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные письма для проведения внеочередного заседания по скандалу с депутатом Трухиным. Сопредседатель фракции Артур Герасимов обвинил руководство правоохранительных ороганов и высших должностных лиц государства в покрывании виновных по этому делу. По словам Герасимова, нардепы хотят видеть на внеочередном заседании также и руководителя НАБУ, поскольку речь идет о коррупционном скандале (предложение взятки - ред.) и президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Не надо быть супераналитиком, чтобы понять, что такие согласованные действия Офиса генерального прокурора, ГБР, МВД, Нацполиции, которые покрывают это преступление, невозможны без одного человека в государстве. Поэтому мы также будем требовать пригласить на это заседание Зеленского".

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