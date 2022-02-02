У Байдена сравнили Путина с лисой в курятнике после заявлений об Украине

В администрации президента США Джозефа Байдена сравнили российского президента Владимира Путина с лисицей в курятнике после того, как он заявил об угрозе для России со стороны Украины из-за вероятного подключения НАТО к войне.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 1 февраля

Прямая речь: "Секретарь Блинкен использовал некоторые из этих аналогий раньше, но когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, – что, в сущности, они (россияне – ред.) делают, – этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы видите, как президент Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это не следует рассматривать как констатацию факта.

Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели наращивание войск на границе. Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу.

И наша роль в Соединенных Штатах состоит в том, чтобы работать с другими странами по всему миру, чтобы держать эти границы для дипломатии открытыми, потому что, несомненно, мы предпочитаем деэскалацию и предотвращение вторжения.

Но это решение должен принять президент Путин".

Детали: Псаки напомнила, что Россия держит 100 тысяч военных на границе с Украиной и является агрессором, поэтому США работают со странами НАТО, чтобы обеспечить их безопасность.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что "двери в дипломатию остаются открытыми", а деэскалация облегчит продвижение дипломатическим путем.

Прямая речь: "Мы не знаем, какое решение примет президент Путин. Хотя мы видели наращивание войск на границе, наш госсекретарь Тони Блинкен говорил сегодня (1 февраля – ред.) утром с министром иностранных дел (России) Лавровым, и он подтвердил наши обязательства и открытость для дальнейшего дипломатического пути".

Детали: Псаки также подтвердила, что президент Джо Байден может пообщаться с президентом Владимиром Путиным, если это будет "самым конструктивным шагом" для продвижения вперед, но пока общение идет на уровне госсекретаря и его российского коллеги.

Реакция: Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на аналогию американцев: "Традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании он на крышу курятника залезть не может – он слишком большой и тяжелый для этого".

Это предшествовало: 1 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО возможен сценарий, когда РФ придется воевать с Альянсом за оккупированный полуостров Крым.

Ранее Россия требовала от НАТО гарантий того, что Украина не станет членом НАТО, и возмутилась, что США и Альянс "проигнорировали" это ее требование. Вместо "гарантий безопасности" США и НАТО призвали Россию к деэскалации в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва больше не может мириться с "вторжением НАТО" в Украину и считает необходимым покинуть свои войска у ее границы.

США и Великобритания начали поставлять Украине оружие для обороны в случае нападения России, Латвия и Польша также планируют предоставить вооружение.