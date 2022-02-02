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Почти половина украинцев говорят, что Запад предоставлением Украине оружия сдерживает Россию

Среда, 2 февраля 2022, 14:17
Американский самолет с вооружением в аэропорту "Борисполь". Фото: Эльдар Сарахман, Уп

Социологи выяснили, что около 48,3% украинцев считают, что предоставление Украине вооружений со стороны США и стран-членов НАТО скорее сдерживает Россию от дальнейшей агрессии.

Источник: пресс-релиз совместного исследования центра "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова

Детали: Социологи задали опрошенным вопрос "Как Вы считаете, предоставление Украине вооружения и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО сдерживают или провоцируют агрессию России против Украины?"

Среди ответивших "скорее сдерживают" - больше всего такой ответ давали избиратели партий "ЕС" (72,9%), "Слуга народа" (59,3%) и "Сила и честь" эксголовы СБУ Игоря Смешко (54,6 %).

В то же время, каждый третий украинец (33%) считает, что предоставление Западом оружия для Украины "скорее провоцирует Россию" на агрессию.

Из ответивших "скорее провоцируют" больше всего избирателей политических партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" (70,4%) и "Наши" экс-депутата Евгения Мураева (72%).

Относительно меньше такой ответ давали избиратели партий "Слуга народа" (26,7%) и "Европейская солидарность" (17%).

Тогда как 48,3% опрошенных ответили, что предоставление вооружений и совместные учения с западными партнерами Украины будут "скорее сдерживать" Россию от полномасштабной агрессии.

Больше всего такой ответ давали избиратели партий "ЕС" (72,9%), "Слуга народа" (59,3%) и "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко (54,6%).

В то же время, почти каждый пятый опрошенный (18,7%) затруднился ответить на этот вопрос.

 
Инфографика: центр "деминициативы"
 
Инфографика: центр "Деминициативы"

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Предыстория: 

  • В этом исследовании социологи также выяснили, что почти половина украинцев готовы присоединиться к отражению российской агрессии в случае полномасштабного наступления.
  • Ранее социологи выяснили, что украинцы стали больше доверять Вооруженным силам на фоне угрозы российского вторжения.
  • Более половины украинцев не верят, что президент Владимир Зеленский сможет дать надлежащий отпор в случае полномасштабного вторжения России. Также и более половины украинцев выступают против двусторонних переговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным по поводу достижения мира.
  • В конце декабря 2021 социологи фиксировали, что половина украинцев убеждены в том, что Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину.

Украинская правда, исправлено
Темы: социологияНАТОоружиевойна


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