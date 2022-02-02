В Днепре маршрутку вынесло на встречную: погиб пассажир

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате аварии с участием маршрутки и грузовика в Днепре.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно полиция: "Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в 8 утра в районе дома №88 по ул. Передовой с участием городского автобуса "Mercedes Sprinter", который следовал по маршруту № 4 (ул. Моторная – площадь Старомостовая), и тягача "DAF" с полуприцепом.

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По предварительной информации, на прямом участке дороги заднюю часть микроавтобуса вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с фурой".

Детали: В результате аварии погиб 49-летний пассажир автобуса, еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.