Кабмин одобрил национальный план ковид-вакцинации на 2022 год: 70% взрослых

Кабинет министров 2 февраля принял национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 на 2022 год.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Прямая речь главы Минздрава Виктора Ляшко: "В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX.

Среди важного и то, что в нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год".

Детали: Указано, что национальный план вакцинации предусматривает общую стратегию вакцинации против COVID-19, которая будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс вакцинации в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы.

Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городские государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% человек в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска.

Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

В нацплане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Что было раньше: В апреле 2021 года Министерство здравоохранения, возглавляемое Маскимом Степановым, заявляло о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни, чтобы обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

В октябре этого же года его преемник Виктор Ляшко в интервью УП говорил, что верит в возможность вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца года, хотя на тот момент полный цикл прививок сделали около 19% граждан.