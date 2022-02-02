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Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине

Среда, 2 февраля 2022, 16:25
Бриджит Бринк. фото из Википедии

Украина получила запрос Соединенных Штатов на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в каждой стране есть определенная процедура согласования кандидатуры посла, и после этого принимается решение.

Ранее американские СМИ сообщали, что Джо Байден выбрал Бриджит Бринк, нынешнего посла США в Словакии, но пока официально не выдвинул ее кандидатуру, поскольку украинское правительство пока не предоставило своего разрешения.

Американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.

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Темы: США


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