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США направят дополнительные 3 тысячи военных в Польшу, Германию и Румынию

Среда, 2 февраля 2022, 17:59

Пентагон переместит часть своих европейских войск дальше на восток и разместит там дополнительные войска, базирующиеся в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Президент Джо Байден отправит 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию, добавил чиновник.

Эти силы не собираются воевать в Украине. Они реагируют на текущие условия", – сказал чиновник.

В прошлом месяце Пентагон перевел 8500 американских военнослужащих в "усиленную боевую готовность" для развертывания в Европе, если НАТО активирует силы реагирования.

Эти войска представляют вклад Америки в 40-тысячные силы реагирования НАТО, для активации которых требуется разрешение всех 30 членов НАТО.

Как сообщалось, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

Темы: СШАармия


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